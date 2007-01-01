Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Флекс New велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флекс New велюр светло-серый
10 оценок
4 490
Стул Флекс New велюр светло-серый - фото 1Стул Флекс New велюр светло-серый - фото 2Стул Флекс New велюр светло-серый - фото 3Стул Флекс New велюр светло-серый - фото 4Стул Флекс New велюр светло-серый - фото 5Стул Флекс New велюр светло-серый - фото 6

Стул Флекс New велюр светло-серый

Артикул: CH-080-682
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кухонный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объём и защищает от образования вмятин. Металлические ножки с крестовидным каркасом выдерживают значительные нагрузки. Подпятники ножек не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения. Лаконичный дизайн украсит любой кухонный интерьер. Замок на спинке стула несёт декоративный характер и не предназначен для снятия обивки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес4.1 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка130
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Вес упаковки5.80 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Габариты упаковки для логистики690
  • Изделия стопируютсяНет
