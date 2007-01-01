Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Флекс New велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флекс New велюр сине-зеленый
4 490
Стул Флекс New велюр сине-зеленый - фото 1Стул Флекс New велюр сине-зеленый - фото 2Стул Флекс New велюр сине-зеленый - фото 3Стул Флекс New велюр сине-зеленый - фото 4

Стул Флекс New велюр сине-зеленый

Артикул: CH-080-683
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Характеристики товара

Описание

Кухонный стул сине-зеленого цвета в мягкой обивке из велюра без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объём и защищает от образования вмятин. Металлические ножки с крестовидным каркасом выдерживают значительные нагрузки. Подпятники ножек не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения. Лаконичный дизайн украсит любой кухонный интерьер. Замок на спинке стула несёт декоративный характер и не предназначен для снятия обивки. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес4.1 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка130
  • Цветзеленый, синий
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Вес упаковки5.80 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Габариты упаковки для логистики690
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

