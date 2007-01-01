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Настоящее фото товара Стеллаж Лофт 30, разборный, произведённого компанией ChiedoCover
Стеллаж Лофт 30, разборный
47 оценок
39 3909
42 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стеллаж Лофт 30, разборный - фото 1Стеллаж Лофт 30, разборный - фото 2Стеллаж Лофт 30, разборный - фото 3Стеллаж Лофт 30, разборный - фото 4Стеллаж Лофт 30, разборный - фото 5Стеллаж Лофт 30, разборный - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стеллаж Лофт 30, разборный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стеллаж Лофт 30, разборный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стеллаж Лофт 30, разборный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стеллаж Лофт 30, разборный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стеллаж Лофт 30, разборный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стеллаж Лофт 30, разборный производства ChiedoCover
+5Реальное изображение товара 7 Стеллаж Лофт 30, разборный производства ChiedoCover
Распродажа

Стеллаж Лофт 30, разборный

Артикул: CH-004-524
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1160 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота2200 мм
  • Материалметалл, дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1160 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота2200 мм
  • Материалметалл, дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете БронзаБронза
Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете ТитанТитан
Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете СереброСеребро
Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете ПиранПиран
Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стеллаж Лофт 30, разборный - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стеллаж Лофт 30, разборный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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