Характеристики товара
Описание
Размеры: 150*150*30
Материал: металл, натуральный дуб
Цвет: по желанию
Возможно изготовление по любым размерам
Размеры: 150*150*30
Материал: металл, натуральный дуб
Цвет: по желанию
Возможно изготовление по любым размерам
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