Характеристики товара
Описание
Размер: 800 x 300 x 1850 мм
Материал каркаса: металл
Материал полок: дерево
Размер: 800 x 300 x 1850 мм
Материал каркаса: металл
Материал полок: дерево
Стул Lancelot, синий
Стул Huan II, синий
Скатерть Microfibra
Скатерть Saten
Одеяло детское халлофайбер классическое
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TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден