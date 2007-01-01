Характеристики товара
Описание
Стеллаж в современном стиле из металла идеально подходит для размещения растений, фотографий и других декоративных элементов, которые могут визуально оживить интерьер. Его дизайн прекрасно вписывается в современные квартиры, офисы и дачи, создавая стильное и гармоничное пространство. Этот предмет мебели подойдет для гостиной, прихожей или другой комнаты. Также напольный стеллаж лофт послужит местом отличным для хранения канцелярских принадлежностей в офисе и кабинее. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полки изготовлены из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется стеллаж в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке.В собранном виде: высота 1400мм, ширина 600мм, глубина верхней полки 295мм, нижней полки 395мм (между ними по нарастающей), расстояние между полками 400мм. Размер упаковки: 1445мм длина, 435мм ширина, 100мм высота. Вес с упаковкой 14кг, без упаковки 13,5кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина295/395 мм
- Высота1400 мм
- Вес13.5 кг
- Материалметалл, ЛДСП
- Цветлофт
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1445 мм
- Высота упаковки435 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет