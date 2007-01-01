Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стеллаж Loft Wide, произведённого компанией ChiedoCover
Стеллаж Loft Wide
7 оценок
3 990
Товар в корзине. Перейти
Стеллаж Loft Wide - фото 1
NEW

Стеллаж Loft Wide

Артикул: CH-079-930
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина295/395 мм
  • Высота1400 мм
  • Вес13.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стеллаж 02
Фотография товара Стеллаж 02 от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 71
Фотография товара Стеллаж 71 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стеллаж в современном стиле из металла идеально подходит для размещения растений, фотографий и других декоративных элементов, которые могут визуально оживить интерьер. Его дизайн прекрасно вписывается в современные квартиры, офисы и дачи, создавая стильное и гармоничное пространство. Этот предмет мебели подойдет для гостиной, прихожей или другой комнаты. Также напольный стеллаж лофт послужит местом отличным для хранения канцелярских принадлежностей в офисе и кабинее. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полки изготовлены из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется стеллаж в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке.В собранном виде: высота 1400мм, ширина 600мм, глубина верхней полки 295мм, нижней полки 395мм (между ними по нарастающей), расстояние между полками 400мм. Размер упаковки: 1445мм длина, 435мм ширина, 100мм высота. Вес с упаковкой 14кг, без упаковки 13,5кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина295/395 мм
  • Высота1400 мм
  • Вес13.5 кг
  • Материалметалл, ЛДСП
  • Цветлофт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1445 мм
  • Высота упаковки435 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Настоящее фото товара Стеллаж 24, произведённого компанией ChiedoCover
28 3908
30 790 ₽Оптовая цена

Стеллаж 24

31
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Стеллаж с тумбочкой 44, произведённого компанией ChiedoCover
от28 1909
30 690 ₽Оптовая цена

Стеллаж с тумбочкой 44

33
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стеллаж 62 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 62, произведённого компанией ChiedoCover
от59 4908
64 590 ₽Оптовая цена

Стеллаж 62

36
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Стеллаж 64, произведённого компанией ChiedoCover
от35 4909
38 590 ₽Оптовая цена

Стеллаж 64

50
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Стеллаж 74, произведённого компанией ChiedoCover
от52 1908
56 690 ₽Оптовая цена

Стеллаж 74

39
В корзине
Фотография товара Стеллаж + стол для офиса Лофт №1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж + стол для офиса Лофт №1, произведённого компанией ChiedoCover
от58 490

Стеллаж + стол для офиса Лофт №1

37
В корзине
Фотография товара Стеллаж Ринго 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Ринго 2, произведённого компанией ChiedoCover
от59 790

Стеллаж Ринго 2

38
В корзине
Фотография товара Стеллаж Пилигрим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Пилигрим, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590

Стеллаж Пилигрим

41
В корзине
Фотография товара Стеллаж Вострикова от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Вострикова, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090

Стеллаж Вострикова

46
В корзине
Фотография товара Стеллаж Step 4, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Step 4, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Стеллаж Step 4, оливковый

10
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Комод Салоу, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Комод Салоу

12
В корзине
Фотография товара Комод из массива, Вимала 12 ящиков от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод из массива, Вимала 12 ящиков, произведённого компанией ChiedoCover
77 490
Оптовая цена

Комод из массива, Вимала 12 ящиков

42
В корзине
Фотография товара Комод из массива в стиле лофт, Лалита от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод из массива в стиле лофт, Лалита, произведённого компанией ChiedoCover
80 290
Оптовая цена

Комод из массива в стиле лофт, Лалита

34
В корзине
Настоящее фото товара Комод Брайт, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена

Комод Брайт

7
В корзине
Фотография товара Комод лофт из массива, Лалит 7 ящиков от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод лофт из массива, Лалит 7 ящиков, произведённого компанией ChiedoCover
55 690
Оптовая цена

Комод лофт из массива, Лалит 7 ящиков

46
В корзине
Фотография товара Комод лофт из массива, Лалит 9 ящиков от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод лофт из массива, Лалит 9 ящиков, произведённого компанией ChiedoCover
63 290
Оптовая цена

Комод лофт из массива, Лалит 9 ящиков

31
В корзине
Настоящее фото товара Комод Мехико, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена

Комод Мехико

11
В корзине
Настоящее фото товара Комод Лима, произведённого компанией ChiedoCover
от30 290
Оптовая цена

Комод Лима

5
В корзине
Фотография товара Комод из массива, Лалит 16 ящиков от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод из массива, Лалит 16 ящиков, произведённого компанией ChiedoCover
от109 590
Оптовая цена

Комод из массива, Лалит 16 ящиков

47
В корзине
Настоящее фото товара Комод Хамм, произведённого компанией ChiedoCover
от25 220
Оптовая цена

Комод Хамм

9
В корзине

Другие товары из раздела стеллажи лофт

Фотография товара Стеллаж 01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 01, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стеллаж 01

48
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стеллаж 21 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 21, произведённого компанией ChiedoCover
23 8909
25 990 ₽Оптовая цена

Стеллаж 21

48
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стеллаж 38 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 38, произведённого компанией ChiedoCover
от21 5909
23 490 ₽Оптовая цена

Стеллаж 38

50
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Стеллаж 60, произведённого компанией ChiedoCover
от33 2909
36 190 ₽Оптовая цена

Стеллаж 60

34
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Стеллаж 67, произведённого компанией ChiedoCover
от58 0908
63 090 ₽Оптовая цена

Стеллаж 67

43
В корзине
Хит
Фотография товара Стеллаж 115, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 115, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от64 390

Стеллаж 115, лофт

39
В корзине
Фотография товара Тумба Hoxton от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба Hoxton, произведённого компанией ChiedoCover
от30 790

Тумба Hoxton

10
В корзине
Настоящее фото товара Стеллаж Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
от22 250
Оптовая цена

Стеллаж Ницца

8
В корзине
Настоящее фото товара Стеллаж Неаполь, произведённого компанией ChiedoCover
от65 650
Оптовая цена

Стеллаж Неаполь

5
В корзине
Настоящее фото товара Стеллаж Давос, произведённого компанией ChiedoCover
от53 560
Оптовая цена

Стеллаж Давос

9
В корзине

Товар в корзине

Стеллаж Loft Wide
Стеллаж Loft Wide
3 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Комод Салоу, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Комод Салоу

12
В корзине
Фотография товара Комод из массива, Вимала 12 ящиков от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод из массива, Вимала 12 ящиков, произведённого компанией ChiedoCover
77 490
Оптовая цена

Комод из массива, Вимала 12 ящиков

42
В корзине
Фотография товара Комод из массива в стиле лофт, Лалита от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод из массива в стиле лофт, Лалита, произведённого компанией ChiedoCover
80 290
Оптовая цена

Комод из массива в стиле лофт, Лалита

34
В корзине
Настоящее фото товара Комод Брайт, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена

Комод Брайт

7
В корзине

Акции для вас

Новость от 26.09.2023 Бесплатная доставка по Москве
Бесплатная доставка по Москве

Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД-только для стульев из наличия на нашем складе в Москве

Новость от 10.11.2021 Черная пятница 2021
Черная пятница 2021

Самая черная пятница на сайте с 11 по 19 ноября

Новость от 28.06.2023 Пластиковые столы, Акция
Пластиковые столы, Акция

Перейдите, чтобы узнать подробности