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Стол TURN квадратный - фото 1

Стол TURN квадратный

Артикул: CH-009-346
31 оценка
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Характеристики товара

Описание

Возможно изготовление в различных размерах.
Цену уточняйте у менеджеров.

70 х 70х H76

80 х 80 х H76

90 х 90 х H76

100 х 100 х H76

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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