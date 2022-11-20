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Стол-стойка барная Квадро

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

регулируемая высота с фиксацией на h750-900-1100 мм

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Основные характеристики

  • Высота1100/900/750 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл

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