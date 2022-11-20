Характеристики товара
Описание
регулируемая высота с фиксацией на h750-900-1100 мм
Основные характеристики
- Высота1100/900/750 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
регулируемая высота с фиксацией на h750-900-1100 мм
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