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Настоящее фото товара Стол Биллоу , черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Биллоу , черный/керамика белая
7 оценок
76 190
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Стол Биллоу , черный/керамика белая - фото 1Стол Биллоу , черный/керамика белая - фото 2Стол Биллоу , черный/керамика белая - фото 3Стол Биллоу , черный/керамика белая - фото 4

Стол Биллоу , черный/керамика белая

Артикул: CH-088-590
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1250/1700 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота760 мм
  • Вес48.200 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Просторный стол с центральной стойкой обеспечивает максимальный комфорт при посадке. Благодаря открытой конструкции ножек пространство остается свободным и упрощает уборку.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Удобство посадки достигается благодаря широкому столу с центральной опорой, сохраняющей простор и облегчающей процесс уборки благодаря открытому дизайну ножек.

Столешница премиум-класса

Керамическая столешница не царапается металлической посудой, выдерживает температуру до 1000 °С и всегда сохраняет великолепный внешний вид. Кроме того она полностью гипалергенна, можно хранить продукты прямо на столешице

Высокая надежность материалов

Стол имеет ножки из круглой трубы, расположенные так, чтобы можно было разместить два крупных кресла по его длинной стороне. Благодаря тонкому каркасу остается значительное пространство под столом, что особенно комфортно для высоких людей.

Цвет черный/керамика мрамор белый глянец Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1250/1700 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота760 мм
  • Вес48.200 кг
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый, черный, мрамор
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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