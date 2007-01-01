Характеристики товара
Описание
Просторный стол с центральной стойкой обеспечивает максимальный комфорт при посадке. Благодаря открытой конструкции ножек пространство остается свободным и упрощает уборку.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобство посадки достигается благодаря широкому столу с центральной опорой, сохраняющей простор и облегчающей процесс уборки благодаря открытому дизайну ножек.
Столешница премиум-класса
Керамическая столешница не царапается металлической посудой, выдерживает температуру до 1000 °С и всегда сохраняет великолепный внешний вид. Кроме того она полностью гипалергенна, можно хранить продукты прямо на столешице
Высокая надежность материалов
Стол имеет ножки из круглой трубы, расположенные так, чтобы можно было разместить два крупных кресла по его длинной стороне. Благодаря тонкому каркасу остается значительное пространство под столом, что особенно комфортно для высоких людей.
Цвет черный/керамика мрамор белый глянец Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1250/1700 мм
- Глубина850 мм
- Высота760 мм
- Вес48.200 кг
- Модификации столаРаздвижной
- Цветбелый, черный, мрамор
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет