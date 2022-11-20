Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина680 мм
- Высота750 мм
- Профиль каркаса60х30 мм
- Вес23,41 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стол Анже
Стол Анзен
Стол Аннебон
Стол Аннес
Стол Нарвик дуб, тон Бесцветное шелковисто-матовое масло
Стол Нарвик дуб, тон Береза
Стол Нарвик дуб, тон Коньяк
Стол Мосул дуб, тон махагон
Стол Вердер дуб, тон рич
Стол раскладной Grant, закаленное стекло темное
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул Хит 25мм - золото, арш зеленый
Стул Харизма NEW, пластиковый, белый
Стул Меган велюр пыльно-синий
Стул Oliver Square велюр черный
Стул Квин 20мм - золото, красная корона