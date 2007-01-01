Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Abu — дань классике, созданной для современности
Его столешница из испанской керамики и закалённого стекла будто парит в воздухе, сохраняя визуальную лёгкость и впечатляющую прочность. Белоснежная ножка в дуэте с матовым золотом основания придаёт столу архитектурную выразительность и ощущение гармонии.
Раскладной механизм позволяет легко адаптировать Abu под любое событие — от повседневного ужина до торжества. Это не просто предмет мебели — это парадный зал вашего дома, в котором классика и современность сливаются в идеальное равновесие.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400/2000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота770 мм
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Вес упаковки154 кг
- Изделия стопируютсяНет