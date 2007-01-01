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Стол обеденный раскладной Abbu, белая керамика - фото 1Стол обеденный раскладной Abbu, белая керамика - фото 2Стол обеденный раскладной Abbu, белая керамика - фото 3

Стол обеденный раскладной Abbu, белая керамика

Артикул: CH-076-971
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Abu — дань классике, созданной для современности

Его столешница из испанской керамики и закалённого стекла будто парит в воздухе, сохраняя визуальную лёгкость и впечатляющую прочность. Белоснежная ножка в дуэте с матовым золотом основания придаёт столу архитектурную выразительность и ощущение гармонии.

Раскладной механизм позволяет легко адаптировать Abu под любое событие — от повседневного ужина до торжества. Это не просто предмет мебели — это парадный зал вашего дома, в котором классика и современность сливаются в идеальное равновесие.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1400/2000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота770 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки154 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стол обеденный раскладной Abbu, белая керамика
Стол обеденный раскладной Abbu, белая керамика
243 890
В корзине

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