Характеристики товара
Описание
Модель оснащена двумя ящиками на доводчиках.
Материал: лдсп Дуб Шерман коньяк коричневый.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина340 мм
- Высота770 мм
- Материалметалл, ЛДСП
Модель оснащена двумя ящиками на доводчиках.
Материал: лдсп Дуб Шерман коньяк коричневый.
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