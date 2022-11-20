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Консоль Скандика

Артикул: CH-049-469
14 оценок
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Стул Алексис искусственная замша мокко

Характеристики товара

Описание

Модель оснащена двумя ящиками на доводчиках.

Материал: лдсп Дуб Шерман коньяк коричневый.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина340 мм
  • Высота770 мм
  • Материалметалл, ЛДСП

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