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Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань производства ChiedoCover

Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань

Артикул: CH-066-175
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяШампань
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3290
1200 600 750 16 19.5 3390
1200 800 750 16 23.3 3690
1500 800 750 16 27.2 3990
1500 900 750 16 29.6 4090
900 600 760 26 22.0 4890
1200 600 760 26 26.7 5390
1200 800 760 26 33.0 6190
1500 800 760 26 39.2 6590
1500 900 760 26 43.1 6790
900 600 766 32 25.3 5090
1200 600 766 32 31.0 5690
1200 800 766 32 38.7 6590
1500 900 766 32 51,2 7390






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Варианты каркаса

Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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