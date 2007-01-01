Характеристики товара
Описание
Раскладной обеденный стол, вставка 40 см. Рисунок вставки может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы. Керамическая столешница матовая, не впитывающая загрязнения, термостойкая.
1 шт / 2 кор
Вес одного: 96,1 кг
Объем одного: 0,372 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина1600/2000 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы11 мм
- Материал столешницыкерамика/стекло
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаскладной
- Цвет столешницыБелый
- Цветбелый
- Цвет каркасачерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет