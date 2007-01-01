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Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас - фото 1Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас - фото 2Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас - фото 3Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас - фото 4Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас - фото 5Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас - фото 6Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас - фото 7Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас - фото 8Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас - фото 9Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас - фото 10Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас - фото 11Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас - фото 12Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас - фото 13

Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас

Артикул: CH-066-192
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Раскладной обеденный стол, вставка 40 см. Рисунок вставки может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы. Керамическая столешница матовая, не впитывающая загрязнения, термостойкая.

1 шт / 2 кор

Вес одного: 96,1 кг

Объем одного: 0,372 м3


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина1600/2000 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы11 мм
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаскладной
  • Цвет столешницыБелый
  • Цветбелый
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас
Стол Rasmus 160, белый мрамор, испанская керамика, черный каркас
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