Характеристики товара
Описание
Просторный стол с центральной стойкой обеспечивает максимальный комфорт при посадке. Благодаря открытой конструкции ножек пространство остается свободным и упрощает уборку. Вместительная столешница растягивается до 2 метров и идеально подходит для больших помещений.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Просторный стол с центральной стойкой обеспечивает максимальный комфорт при посадке. Благодаря открытой конструкции ножек пространство остается свободным и упрощает уборку. Вместительная столешница растягивается до 2 метров и идеально подходит для больших помещений.
Столешница премиум-класса
Керамическая столешница не царапается металлической посудой, выдерживает температуру до 1000 °С и всегда сохраняет великолепный внешний вид. Кроме того она полностью гипалергенна, можно хранить продукты прямо на столешице
Высокая надежность материалов
Опоры стола выполнены из круглого профиля, который развернут таким образом, что бы поставить 2 больших стула по широкой стороне. Тонкая рама оставляет много места для ног, удобно высоким людям
Цвет черный/керамика мрамор серый глянец Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1530/1980 мм
- Глубина850 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес67.2 кг
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Механизмбабочка
- Вставка450 мм
- Цветсерый, черный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет