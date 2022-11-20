Стильный журнальный столик «Сиена» необычной овальной формы выполнен в лучших традициях итальянского дизайна. Он станет хорошей альтернативой дорогой итальянской мебели. Интересная необычная конструкция и итальянский стиль позволят этой мебели гармонично сочетаться с другими предметами интерьера и радовать вас долгие годы.
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