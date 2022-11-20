Журнальный стол СИЕНА

14 оценок

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Журнальный стол СИЕНА

5
22 990 ₽
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Кофейный столик СИЕНА
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Характеристики товара

Описание

Стильный журнальный столик «Сиена» необычной овальной формы выполнен в лучших традициях итальянского дизайна. Он станет хорошей альтернативой дорогой итальянской мебели. Интересная необычная конструкция и итальянский стиль позволят этой мебели гармонично сочетаться с другими предметами интерьера и радовать вас долгие годы.

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Высота450 мм
  • Длина650 мм
  • Вес13 кг
  • Материалротанг

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