Характеристики товара
Описание
Удобный стол с элегантной округлой столешницей и стильной открытой круглой опорой. Механизм трансформации скрыт, а тонкий каркас обеспечивает дополнительное пространство для ног.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Просторный стол с удобной центральной стойкой обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Благодаря открытой конструкции ножек пространство остается свободным от лишних деталей и легко чистится.
Столешница премиум-класса
Столешница изготовлена из высококачественных материалов и имеет элегантные скругленные формы, что делает ее не только красивой, но и функциональной. Безопасность - главный приоритет при создании этой модели, поэтому она лишена острых углов, способных причинить вред.
Высокая надежность материалов
Каркас стола сделан из круглого профиля так, чтобы можно было разместить два удобных кресла. Благодаря тонкому обрамлению остается достаточно пространства для комфорта даже для высоких людей.
Цвет черный/керамика золотая Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1550/2000 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес73.700 кг
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Механизмбабочка
- Вставка450 мм
- Цветбелый, черный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет