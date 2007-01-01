Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1300 мм
- Глубина450 мм
- Высота1180 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Цветчерный, светлое дерево
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол раздвижной One, дуб натуральный + черный, лдсп, длиной до 149 см
Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK