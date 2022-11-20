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Стол деревянный Дилан Лофт серый

Артикул: CH-035-653
39 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес16 кг
  • Объем0.1 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Страна изготовленияРоссия

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