Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань
11 оценок
8 190
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - фото 1Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - фото 2Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - фото 3

Артикул: CH-069-201
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Оптовая цена
1200 800 750 20 7690
1500 800 750 20 8490


Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Орех Селект каминныйОрех Селект каминный
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
