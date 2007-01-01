Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол Brick M 120, Оникс/ черный
Стол Brick M 120, Оникс/ черный
42 оценки
16 490
Стол Brick M 120, Оникс/ черный

Артикул: CH-019-952
42 оценки
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина850 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота750 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стол BRICK M 120 Оникс/ Черный

Раскладной обеденный стол. Современный дизайн.

Столешница толщиной 36 мм - ламинированный ДСП.

Металлический каркас белого цвета, профиль 60х30 мм.

  • Упакован в 2 коробки.

    • Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

    Скачать инструкцию по эксплуатации

    Основные характеристики

    • Длина1200 мм
    • Ширина850 мм
    • Глубина1600 мм
    • Высота750 мм
    • Вес38 кг
    • Материал столешницыЛДСП
    • Материал каркасаЛДСП
    • Цветсерый, черный

    Параметры упаковки

    • Объём упаковки0.15 м3
    • Изделия стопируютсяНет
    Доставка
    Доставка по России и СНГ

    Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

    Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

    Подробнее о доставке и оплате
