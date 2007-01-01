Характеристики товара
Описание
Стол BRICK M 120 Оникс/ Черный
Раскладной обеденный стол. Современный дизайн.
Столешница толщиной 36 мм - ламинированный ДСП.
Металлический каркас белого цвета, профиль 60х30 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина850 мм
- Глубина1600 мм
- Высота750 мм
- Вес38 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаЛДСП
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет