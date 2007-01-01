Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Дэйн — это удачное сочетание строгого минимализма и роскоши деталей. Этот обеденный дизайнерский стол создан для тех, кто ценит современный интерьер, функциональность и эстетику в каждой детали.
Модель имеет вытянутую прямоугольную форму, что делает её удобной как для повседневных завтраков, так и для неформальных встреч. Размеры 160х80 см позволяют комфортно разместить до 4 человек, а также обеспечивают достаточно места для посуды, декора и сервировки.
Особое внимание привлекает столешница из керамогранита с глянцевой поверхностью цвета белый мрамор — прочный и долговечный материал, который имитирует благородную текстуру натурального камня. Поверхность устойчива к загрязнениям, царапинам и перепадам температур, при этом легко очищается и сохраняет свой первоначальный вид на протяжении многих лет.
Каркас выполнен в виде ножек из нержавеющей стали с порошковым окрашиванием, дополненных декоративными золотыми наконечниками. Такое исполнение обеспечивает не только надёжность конструкции, но и создает яркий стилистический акцент. Золотые элементы добавляют изделию гламурного шарма и подчеркивают его статусный дизайн.
Этот прямоугольный обеденный четырехместный стол органично впишется в интерьер в стиле минимализм, хай-тек или современная классика. Благодаря универсальной форме и цветовой гамме он одинаково хорошо будет смотреться как в светлом пространстве, так и в более темных интерьерах.
Размер: 160х80х75 см
Столешница: керамогранит с глянцевой поверхностью
Цвет: белый мрамор
Ножки: нержавеющая сталь с порошковым окрашиванием
Вес нетто/брутто: 48/53 кг
1шт/2 кор Гарантия 1 год
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыкерамогранит
- Материал подстольясталь
Параметры упаковки
- Вес упаковки52.80 кг
- Изделия стопируютсяНет