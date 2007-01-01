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Настоящее фото товара Стол обеденный Дэйн, 160х80х75, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Дэйн, 160х80х75, белый мрамор
15 оценок
49 390
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Стол обеденный Дэйн, 160х80х75, белый мрамор - фото 1Стол обеденный Дэйн, 160х80х75, белый мрамор - фото 2Стол обеденный Дэйн, 160х80х75, белый мрамор - фото 3

Стол обеденный Дэйн, 160х80х75, белый мрамор

Артикул: CH-076-857
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыкерамогранит
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Дэйн — это удачное сочетание строгого минимализма и роскоши деталей. Этот обеденный дизайнерский стол создан для тех, кто ценит современный интерьер, функциональность и эстетику в каждой детали.

Модель имеет вытянутую прямоугольную форму, что делает её удобной как для повседневных завтраков, так и для неформальных встреч. Размеры 160х80 см позволяют комфортно разместить до 4 человек, а также обеспечивают достаточно места для посуды, декора и сервировки.

Особое внимание привлекает столешница из керамогранита с глянцевой поверхностью цвета белый мрамор — прочный и долговечный материал, который имитирует благородную текстуру натурального камня. Поверхность устойчива к загрязнениям, царапинам и перепадам температур, при этом легко очищается и сохраняет свой первоначальный вид на протяжении многих лет.

Каркас выполнен в виде ножек из нержавеющей стали с порошковым окрашиванием, дополненных декоративными золотыми наконечниками. Такое исполнение обеспечивает не только надёжность конструкции, но и создает яркий стилистический акцент. Золотые элементы добавляют изделию гламурного шарма и подчеркивают его статусный дизайн.

Этот прямоугольный обеденный четырехместный стол органично впишется в интерьер в стиле минимализм, хай-тек или современная классика. Благодаря универсальной форме и цветовой гамме он одинаково хорошо будет смотреться как в светлом пространстве, так и в более темных интерьерах.

Размер: 160х80х75 см

Столешница: керамогранит с глянцевой поверхностью

Цвет: белый мрамор

Ножки: нержавеющая сталь с порошковым окрашиванием

Вес нетто/брутто: 48/53 кг

1шт/2 кор Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыкерамогранит
  • Материал подстольясталь

Параметры упаковки

  • Вес упаковки52.80 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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