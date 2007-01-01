Характеристики товара
Описание
Раскладной обеденный стол с двухсторонней торцевой системой раскладывания. Столешница из Итальянской керамики (6мм) на стекле (6мм) с принтом .
Боковые секции выдвигаются при помощи телескопического механизма.
Каркас и ножки металлические в цвете бронза.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600/2400 мм
- Ширина900 мм
- Высота760 мм
- Вес99 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Модификации столаРаскладной
- Цветчерный, бронза
- Страна изготовленияКитай
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки300 мм
- Вес упаковки102 кг
- Объём упаковки0.50 м3
- Изделия стопируютсяНет