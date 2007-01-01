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Настоящее фото товара Стол керамический Тик, черный, матовый, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
Стол керамический Тик, черный, матовый, бронза
7 оценок
104 49010
115 090 ₽
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Стол керамический Тик, черный, матовый, бронза - фото 1Стол керамический Тик, черный, матовый, бронза - фото 2Стол керамический Тик, черный, матовый, бронза - фото 3Стол керамический Тик, черный, матовый, бронза - фото 4Стол керамический Тик, черный, матовый, бронза - фото 5Стол керамический Тик, черный, матовый, бронза - фото 6Стол керамический Тик, черный, матовый, бронза - фото 7
Распродажа

Стол керамический Тик, черный, матовый, бронза

Артикул: CH-066-863
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес99 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание


Раскладной обеденный стол с двухсторонней торцевой системой раскладывания. Столешница из Итальянской керамики (6мм) на стекле (6мм) с принтом .
Боковые секции выдвигаются при помощи телескопического механизма.
Каркас и ножки металлические в цвете бронза.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес99 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветчерный, бронза
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Вес упаковки102 кг
  • Объём упаковки0.50 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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