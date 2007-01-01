Характеристики товара
Описание
Один из самых удобных столов в ежедневном использовании. Столешница сплошная, без стыков. Ничего не затечет, очень удобно убирать. Опоры стоят максимально по краям - оставляют место под 2 больших стула или полукресла. Механизм "телескопического раздвижения", раскладка вместе с опорами. Даже в разложенном состоянии опоры остаются по краям, не мешают сидеть. Огромная вставка 55см так же с керамикой! В разложенном виде стол вмещает по 4 стула с каждой широкой стороны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1300/1850 мм
- Глубина850 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Модификации столаРаскладной
- Цветбелый