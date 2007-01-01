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Стол Далтон, керамика мрамор белый, ножки белые - фото 1Стол Далтон, керамика мрамор белый, ножки белые - фото 2Стол Далтон, керамика мрамор белый, ножки белые - фото 3

Стол Далтон, керамика мрамор белый, ножки белые

Артикул: CH-056-848
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Один из самых удобных столов в ежедневном использовании. Столешница сплошная, без стыков. Ничего не затечет, очень удобно убирать. Опоры стоят максимально по краям - оставляют место под 2 больших стула или полукресла. Механизм "телескопического раздвижения", раскладка вместе с опорами. Даже в разложенном состоянии опоры остаются по краям, не мешают сидеть. Огромная вставка 55см так же с керамикой! В разложенном виде стол вмещает по 4 стула с каждой широкой стороны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1300/1850 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветбелый

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