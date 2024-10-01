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Стол Кейт складной круглый 150/74

Артикул: CH-008-615
141 оценка
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Характеристики товара

Описание

Стол круглый, 150*74 см. Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а столешница выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Устойчив к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам.
Подходит для кейтеринга, дачи или пикника.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 78*9*153 см.
Масса брутто: 22,5 кг
Объем: 0,11

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина1500 мм
  • Высота740 мм
  • Диаметр1500 мм
  • Диаметр столешницы1500 мм
  • Вес20.5 кг
  • Максимальная нагрузка300 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки90 мм
  • Глубина упаковки1530 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки22.50 кг

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