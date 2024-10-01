Характеристики товара
Описание
Стол круглый, 150*74 см. Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а столешница выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Устойчив к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам.
Подходит для кейтеринга, дачи или пикника.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 78*9*153 см.
Масса брутто: 22,5 кг
Объем: 0,11
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина1500 мм
- Высота740 мм
- Диаметр1500 мм
- Диаметр столешницы1500 мм
- Вес20.5 кг
- Максимальная нагрузка300 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки90 мм
- Глубина упаковки1530 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки22.50 кг