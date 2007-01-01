Характеристики товара
Описание
Стол Классик 80М — настоящая классика общественных интерьеров, лаконичный и функциональный элемент, без которого сложно представить современное заведение формата Хорека.
Прочная металлическая конструкция опоры и массивное основание обеспечивают устойчивость и выдерживают интенсивное ежедневное использование. Геометрически чёткий силуэт, прямые линии и аккуратная квадратная столешница подчёркивают современный характер пространства, создавая атмосферу стильного минимализма.
Оптимальный диаметр столешницы позволяет комфортно разместить посуду и сервировку, не перегружая помещение. Гости оценят удобство посадки — центральная опора не мешает ногам и даёт свободу при расстановке стульев.
Мы понимаем, насколько важна надёжность в сфере Хорека. Именно поэтому при создании этого стола особое внимание уделено качеству материалов и покрытий. Металлическая база устойчива к ударам, царапинам и сколам, а износостойкая столешница легко переносит частые уборки, контакты с посудой и напитками, сохраняя презентабельный внешний вид.
Ключевые преимущества:
• Непревзойдённая прочность: рассчитан на интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Лёгкость в уходе: все поверхности легко очищаются от загрязнений, что экономит время и ресурсы персонала.
• Современный дизайн: лаконичная форма и чёткая геометрия подчеркнут индивидуальность вашего интерьера.
• Комфорт для гостей: центральная опора и продуманная форма столешницы обеспечивают удобство посадки.
• Долгосрочная инвестиция: устойчивые к износу материалы и надёжная конструкция позволяют надолго забыть о замене столов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина800 мм
- Высота740 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес21 кг
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаКвадратная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет