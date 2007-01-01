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Настоящее фото товара Стол кофейный Беиг со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
Стол кофейный Беиг со стеклом
7 оценок
36 590
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Стол кофейный Беиг со стеклом - фото 1Стол кофейный Беиг со стеклом - фото 2Стол кофейный Беиг со стеклом - фото 3

Стол кофейный Беиг со стеклом

Артикул: CH-073-865
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1100 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота600 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Стол кофейный Беиг со стеклом
Стол кофейный Беиг со стеклом
36 590
В корзине

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