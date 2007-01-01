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Амароне обеденная группа из искусственного ротанга на 6 персон, соломенный - фото 1Амароне обеденная группа из искусственного ротанга на 6 персон, соломенный - фото 2Амароне обеденная группа из искусственного ротанга на 6 персон, соломенный - фото 3Амароне обеденная группа из искусственного ротанга на 6 персон, соломенный - фото 4Амароне обеденная группа из искусственного ротанга на 6 персон, соломенный - фото 5Амароне обеденная группа из искусственного ротанга на 6 персон, соломенный - фото 6
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Амароне обеденная группа из искусственного ротанга на 6 персон, соломенный

Артикул: CH-076-834
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденная группа «Амароне» относится к числу садовой мебели для обустройства открытых террас и веранд.

В комплект входят:

- обеденный стол «Латте» – 1600×900×750 мм.

- шесть стульев «Сицилия», размер каждого – 590×640×820 мм.

Алюминий используется при создании прочного каркаса мебели. Оформлен ручным плетением из круглого искусственного ротанга соломенного цвета.На креслах расположились мягкие подушки серо-коричневого оттенка. Их чехлы изготовлены из полиэстера, плотность которого 230гр/м2. Ткань проходит обработку влагоотталкивающими составами.В качестве рабочей поверхности плетеного обеденного стола выступает стеклянная столешница, которая крепится при помощи вакуумных силиконовых держателей и поставляется в собранном виде.


Габариты упаковки (ДШВ)
1640×70×940; 600×700×1300; 630×700×825 - 6 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес76 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки83 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Амароне обеденная группа из искусственного ротанга на 6 персон, соломенный
Амароне обеденная группа из искусственного ротанга на 6 персон, соломенный
260 790
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