Характеристики товара
Описание
Обеденная группа «Амароне» относится к числу садовой мебели для обустройства открытых террас и веранд.
В комплект входят:
- обеденный стол «Латте» – 1600×900×750 мм.
- шесть стульев «Сицилия», размер каждого – 590×640×820 мм.
Алюминий используется при создании прочного каркаса мебели. Оформлен ручным плетением из круглого искусственного ротанга соломенного цвета.На креслах расположились мягкие подушки серо-коричневого оттенка. Их чехлы изготовлены из полиэстера, плотность которого 230гр/м2. Ткань проходит обработку влагоотталкивающими составами.В качестве рабочей поверхности плетеного обеденного стола выступает стеклянная столешница, которая крепится при помощи вакуумных силиконовых держателей и поставляется в собранном виде.
Габариты упаковки (ДШВ)
1640×70×940; 600×700×1300; 630×700×825 - 6 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес76 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки83 кг
- Изделия стопируютсяНет