Стол ВОЯЖ, 1600x800

15 оценок

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Стол ВОЯЖ, 1600x800

4.3
37 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Большой обеденный стол из искусственного ротанга «Вояж», 160x80 подойдёт для столовой зоны просторных квартир или обеденной зоны на открытой веранде. Он прекрасно сочетается с креслами и диванами из той же коллекции. В небольшую нишу под столом можно убрать мелкие предметы. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце. Подходит для большого застолья.

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Высота740 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес30 кг
  • Цветсерый

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