Изящный журнальный столик «Верона» выполнен в классическом итальянском стиле. Он станет прекрасной альтернативой дорогой итальянской мебели, а вместе с диваном или креслами создаст невероятно стильную зону отдыха прямо у вас дома.
Стол круглый Ориллия
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500
Стол Лидер 6, 700x700
Стол одноместный регулируемый LP/1
Стол ЛИРА/180, 1600x800
Банкетка Бруно, 105
Банкетка Бруно, 65
Банкетка Эден, 65
Банкетка Элис, 105
Банкетка Элис, 65
Журнальный стол СИЕНА
Журнальный стол РАВЕЛЛО
Журнальный стол МОДЕРН
Cтол МОДЕРН, 1000x1000
Cтол МОДЕРН, 1500x1000
Cтол МОДЕРН, 2000x1000
Стол уличный Агиос
Стол уличный Океан
Стол уличный Севу
Комплект уличной мебели Штайн-2