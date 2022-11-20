Журнальный стол ВЕРОНА

8 оценок

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Журнальный стол ВЕРОНА

4.8
26 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Изящный журнальный столик «Верона» выполнен в классическом итальянском стиле. Он станет прекрасной альтернативой дорогой итальянской мебели, а вместе с диваном или креслами создаст невероятно стильную зону отдыха прямо у вас дома.

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Высота480 мм
  • Длина650 мм
  • Вес17 кг
  • Материалротанг

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