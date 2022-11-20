Характеристики товара
Описание
Изящный консольный столик станет прекрасным дополнением интерьера спальни, гостиной или прихожей.
Столешница выполнена из искусственного мрамора в сером цвете, который обладает высокой механической прочностью, способен выдерживать большие нагрузки. Влагостойкий и не впитывает загрязнения.
Каркас изготовлен из нержавеющей стали с гальваническим покрытием с применением нитрида титана. Такое покрытие обладает рядом преимуществ:
ровное и стойкое покрытие
высокие эстетические качества
длительный срок службы
покрытие не осыпается
высокая прочность к механическим повреждениям
На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 135*67*11,5
Масса брутто: 29,900
Объем: 0,104
Основные характеристики
- Ширина1220 мм
- Глубина406 мм
- Высота788 мм
- Вес26.8 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1350 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки115 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки29.90 кг