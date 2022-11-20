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Консоль Авалон 122*41 серый мрамор сталь, темный хром - фото 1

Консоль Авалон 122*41 серый мрамор сталь, темный хром

Артикул: CH-050-238
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изящный консольный столик станет прекрасным дополнением интерьера спальни, гостиной или прихожей.
Столешница выполнена из искусственного мрамора в сером цвете, который обладает высокой механической прочностью, способен выдерживать большие нагрузки. Влагостойкий и не впитывает загрязнения.
Каркас изготовлен из нержавеющей стали с гальваническим покрытием с применением нитрида титана. Такое покрытие обладает рядом преимуществ:
ровное и стойкое покрытие
высокие эстетические качества
длительный срок службы
покрытие не осыпается
высокая прочность к механическим повреждениям
На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 135*67*11,5
Масса брутто: 29,900
Объем: 0,104

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Основные характеристики

  • Ширина1220 мм
  • Глубина406 мм
  • Высота788 мм
  • Вес26.8 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1350 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки115 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки29.90 кг

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