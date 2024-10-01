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Стол Леон Лофт бетон / матовый черный

Артикул: CH-036-200
43 оценки
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 55
Высота: 75
Длина: 110


Вес: 23
Объем: 0.075
Количество мест: 1
Количество в упаковке: 1
Размер упаковки 1: 1100х570х120

Форма столешницы: прямоугольный
Цвет: бетон / черный матовый
Материал каркаса: дерево
Материал столешницы: ЛДСП
Материал подстолья: ЛДСП

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота750 мм
  • Вес23 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяЛДСП
  • Страна изготовленияРоссия
  • Материал ножекметалл

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