Характеристики товара
Описание
Ширина: 55
Высота: 75
Длина: 110
Вес: 23
Объем: 0.075
Количество мест: 1
Количество в упаковке: 1
Размер упаковки 1: 1100х570х120
Форма столешницы: прямоугольный
Цвет: бетон / черный матовый
Материал каркаса: дерево
Материал столешницы: ЛДСП
Материал подстолья: ЛДСП
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Ширина550 мм
- Высота750 мм
- Вес23 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяЛДСП
- Страна изготовленияРоссия
- Материал ножекметалл