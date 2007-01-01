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Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех
15 оценок
6 7405
7 050 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - фото 1Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - фото 2Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - фото 3Стол Лидер 3 - круглый стол производства ChiedoCover - видеообзор - видео 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех производства ChiedoCover
+7Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех

Артикул: CH-068-516
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина1800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, венге, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина1800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1800 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная, ПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1850 мм
  • Высота упаковки1850 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Вес упаковки90 кг
  • Объём упаковки0.55 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 4990
1500 750 16 36.0 5890
1800 750 16 47.0 6690
1200 760 26 45.4 8390
1500 760 26 66.5 9690
1800 760 26 92.2 10490


Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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