Чехол для стола 01
1 190 ₽
Розничные цены выше, ведь производить штучный товар дороже, дольше и сложнее.
Пожалуйста, уточните цену у менеджера. Вдруг сегодня дешевле?
Чехол можно сшить на любой стол
Уточняйте цену
|Ткань
|Ширина см
|Длина см
|Высота см
|Оптовая цена руб
|Розничная цена руб
|Спандекс
|60
|120/150/180
|75
|1190
|1550
|Спандекс
|70
|120/150/180
|75
|1290
|1680
|Спандекс
|80
|120/150/180
|75
|1390
|1800
|Бифлекс
|60
|120/150/180
|75
|2040
|2650
|Бифлекс
|70
|120/150/180
|75
|2140
|2780
|Бифлекс
|80
|120/150/180
|75
|2240
|2920