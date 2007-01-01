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Настоящее фото товара Чехол для стола 01, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол для стола 01
35 оценок
1 19059
2 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Чехол для стола 01 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Чехол для стола 01 производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 5 Чехол для стола 01 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Чехол для стола 01 производства ChiedoCover
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Распродажа

Чехол для стола 01

Артикул: CH-000-066
35 оценок
Основные характеристики
  • Материалспандекс, бифлекс
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля столов
  • Цветоранжевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Чехол на стол – практичное решение для профессионального оформления мероприятий в ресторанах, отелях, кафе и кейтеринге. Изготовлен из износостойкой эластичной ткани, которая устойчива к загрязнениям и сохраняет форму даже при интенсивном использовании.

Преимущества:
Прочность и долговечность: ткань устойчива к износу, подходит для многократного использования.
Легкость в уходе: чехол легко стирается, быстро сохнет и не требует глажки.
Универсальность: подходит для столов любой формы, обеспечивает аккуратную драпировку и скрывает ножки стола.
Эстетичный вид: создает элегантный и законченный образ, идеален для банкетов, фуршетов, конференций и повседневного использования.
Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать чехол под стиль заведения или мероприятия.

Чехол можно сшить на любой стол

Уточняйте цену

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалспандекс, бифлекс
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля столов
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ткань Ширина см Длина см Высота см Оптовая цена руб
Спандекс 60 120/150/180 75 1190
Спандекс 70 120/150/180 75 1190
Спандекс 80 120/150/180 75 1190
Спандекс 90 120/150/180 75 1190
Бифлекс 60 120/150/180 75 1440
Бифлекс 80 120/150/180 75 1440
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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