Чехол для стола 01

6 оценок

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Чехол для стола 01

4.6
1 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый
Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый
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Чехол для стола 02

Популярные варианты ткани

2-110510 шампань2-110510 шампань
2-181763 красный2-181763 красный
2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
1000-9051000-905
1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Чехол можно сшить на любой стол

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Варианты размеров

Ткань Ширина см Длина см Высота см Оптовая цена руб Розничная цена руб
Спандекс 60 120/150/180 75 1190 1550
Спандекс 70 120/150/180 75 1290 1680
Спандекс 80 120/150/180 75 1390 1800
Бифлекс 60 120/150/180 75 2040 2650
Бифлекс 70 120/150/180 75 2140 2780
Бифлекс 80 120/150/180 75 2240 2920

Чехол для стола 01 — выполненные заказы

Чехол для стола 01, белыйЧехол для стола 01, белыйЧехол для стола 01, спандексЧехол для стола 01, спандекс
Все заказы

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