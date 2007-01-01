Характеристики товара
Описание
Складной стол, который можно взять на пикник в багажник автомобиля. Его можно использовать в качестве приставного сервировочного стола к обеденному садовому столу. Чаепитие на балконе за таким столом не означает загоромождение пространства - стол легко собрать когда гости ушли. Размер столешницы 65х65cm. Этот стол эконом-класса - хит спроса/продаж благодаря идеальному соотношению цена-качество и своей многофункциональности. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив / срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в собранном виде. Пиковая нагрузка 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина650 мм
- Ширина650 мм
- Высота700 мм
- Вес5,6 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки85 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки6.30 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет