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Стол Ауревис

Артикул: CH-015-887
50 оценок
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Характеристики товара

Описание

Складной стол, который можно взять на пикник в багажник автомобиля. Его можно использовать в качестве приставного сервировочного стола к обеденному садовому столу. Чаепитие на балконе за таким столом не означает загоромождение пространства - стол легко собрать когда гости ушли. Размер столешницы 65х65cm. Этот стол эконом-класса - хит спроса/продаж благодаря идеальному соотношению цена-качество и своей многофункциональности. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив / срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в собранном виде. Пиковая нагрузка 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота700 мм
  • Вес5,6 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки85 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки6.30 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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