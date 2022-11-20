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Стол лофт, Амрит, 2 метра

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Характеристики товара

Описание

    - необычный горчичный оттенок

    - столешница украшена декоративными гребнями ,

    - сохранена изысканная волнообразная структура др

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    Основные характеристики

    • Высота77 мм
    • Ширина100 мм
    • Длина200 мм
    • Вес70 кг
    • Размер200*100*77

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