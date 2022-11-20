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Стол Intelligent Desk RT019 - фото 1Стол Intelligent Desk RT019 - фото 2

Стол Intelligent Desk RT019

Артикул: CH-050-351
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота790 мм
  • Материалметалл, дерево
  • Цветсеребряный

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