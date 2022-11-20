Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина780 мм
- Высота790 мм
- Материалметалл, дерево
- Цветсеребряный
Стул Слинг барный, черный
Табурет Лофт-11 НМ барный
Табурет Лофт-12 Н
Стул-кресло Nemo
Стул Лофт, каркас хром, дерево
Табурет барный Реальмон-21
Стул барный TOLIX WOOD со спинкой желтый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис