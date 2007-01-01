Товар в корзине. Перейти
Стол Ноктюрнэль - фото 1Стол Ноктюрнэль - фото 2Стол Ноктюрнэль - фото 3Стол Ноктюрнэль - фото 4Стол Ноктюрнэль - фото 5Стол Ноктюрнэль - фото 6Стол Ноктюрнэль - фото 7Стол Ноктюрнэль - фото 8

Стол Ноктюрнэль

Артикул: CH-015-881
50 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Зендив
Фотография товара Стол Зендив от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Солифлюкс
Фотография товара Стол Солифлюкс от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Функциональный садовый обеденный стол. При длине 1,2 м он вполне удобно разместит 6 человек. Два продольных распора не позволяют столу раскачиваться. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 20 мм, шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота750 мм
  • Вес11,2 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1210 мм
  • Высота упаковки75 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Вес упаковки12.20 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела прямоугольные столы

Товар в корзине

Стол Ноктюрнэль
Стол Ноктюрнэль
от 13 590
В корзине

С этим товаром покупают