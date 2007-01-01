Характеристики товара
Описание
Функциональный садовый обеденный стол. При длине 1,2 м он вполне удобно разместит 6 человек. Два продольных распора не позволяют столу раскачиваться. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 20 мм, шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина700 мм
- Высота750 мм
- Вес11,2 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1210 мм
- Высота упаковки75 мм
- Глубина упаковки720 мм
- Вес упаковки12.20 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет