Характеристики товара
Описание
1шт / 3кор
вес 149кг
обьем 0,54м3
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина900 мм
- Высота760 мм
- Вес149 кг
- Материал столешницыкерамика/стекло
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, шампань
- Страна изготовленияКитай
1шт / 3кор
вес 149кг
обьем 0,54м3
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный
Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный
Стол Лидер 1, 1200х800, ясень, черный
Стол Лидер 1, 1200x600
Стол Лидер 1, 1200x800
Стол Лидер 1, 1500x800
Стол Лидер 1, 1500x900
Стол Лидер 5, 1800x800
Стол Лидер 5, 1800x900
Стол Лидер 5, 2400x900
Стол ОРИОН-3, D1000
Стол ЛИРА/180, 2000x1000
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1600/2000x900
Стол обеденный Аркада раскладной 160-210*90 керамика темнаяВ наличии 3 шт.
Стол обеденный Метин
Стол складной Бани, пластиковыйВ наличии 50 шт.
Стол Freya, мрамор бежевый, закаленное стекло
Стол Демавенд, дуб натуральный, массивВ наличии 2 шт.
Стол Катмай, дуб натуральный, массив
Стол Кварц, дуб мореный + черный, массив + стекло триплекс