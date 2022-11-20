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Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика - фото 1Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика - фото 2Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика - фото 3Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика - фото 4Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика - фото 5Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика - фото 6Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика - фото 7

Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика

Артикул: CH-052-219
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

1шт / 3кор

вес 149кг

обьем 0,54м3

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес149 кг
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, шампань
  • Страна изготовленияКитай

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