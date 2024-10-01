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Стол Ясень

Артикул: CH-066-385
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол из слэба ясеня имеет прочную и толстую столешницу. Этот вид древесины относится к твердым и очень прочным породам. Он проявляет износостойкость, поэтому идеально подходит для интерьера кухни. Гладкая и тщательно зачищенная поверхность со вставкой из эпоксидной смолы обработана маслом с защитными свойствами. Покрытие прекрасно отталкивает пятна, предотвращая впитывание грязи в столешницу, снижает негативное влияние влаги на древесину.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина3000 мм
  • Ширина100 мм
  • Высота750 мм

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