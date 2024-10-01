Характеристики товара
Описание
Стол из слэба ясеня имеет прочную и толстую столешницу. Этот вид древесины относится к твердым и очень прочным породам. Он проявляет износостойкость, поэтому идеально подходит для интерьера кухни. Гладкая и тщательно зачищенная поверхность со вставкой из эпоксидной смолы обработана маслом с защитными свойствами. Покрытие прекрасно отталкивает пятна, предотвращая впитывание грязи в столешницу, снижает негативное влияние влаги на древесину.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина3000 мм
- Ширина100 мм
- Высота750 мм