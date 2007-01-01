Характеристики товара
Описание
Стол MATERA 160 с матовой керамической столешницей белый мрамор
Описание модели:
- двухсторонняя торцевая система раскладывания, две независимые вставки по краям по 40 см позволяют увеличить длину столешницы на 200 или 240 см при необходимости;
- рисунок вставок может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы;
- итальянская матовая керамика в цвете белый мрамор с отражающими свет прожилками, толщина столешницы 13 мм (3 мм керамика + 10 мм стекло), не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая;
- основание стола - металл, цвет – черный. Размер плиты основания 100*50 см
- Упакован в 3 коробки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600/2400 мм
- Ширина900 мм
- Высота760 мм
- Вес149 кг
- Материал столешницыкерамика/стекло
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаскладной
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
- ФормаПрямоугольная, Овальная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки149 кг
- Объём упаковки0.54 м3
- Изделия стопируютсяНет