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Стол Аделаида

Артикул: CH-066-458
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дерево, в отличии от различных искусственных материалов, способно наполнить любое помещение подлинной энергией природы. Стоит только прикоснуться к нему и можно почувствовать тепло, а если вглядеться в рисунок – перенестись в прошлое. Большинство ведущих мировых дизайнеров отдают свое предпочтение элементам мебели, которые выпилены из дерева, на которых явно выражены все сучки и трещинки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм

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