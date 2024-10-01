Характеристики товара
Описание
Дерево, в отличии от различных искусственных материалов, способно наполнить любое помещение подлинной энергией природы. Стоит только прикоснуться к нему и можно почувствовать тепло, а если вглядеться в рисунок – перенестись в прошлое. Большинство ведущих мировых дизайнеров отдают свое предпочтение элементам мебели, которые выпилены из дерева, на которых явно выражены все сучки и трещинки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм