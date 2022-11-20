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Стол раздвижной Луизиана белый

Артикул: CH-053-517
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Круглый стол Луизиана исполнен в классическом стиле. Устойчивая центральная ножка делает силуэт изделия особенно изящным. Столешница выполнена из материала МДФ и покрытая эмалью и матовым лаком. Центральная вставка - бабочка хранится внутри стола.

В разложенном виде, длина стола - 1200 мм.

Кол-во в упаковке: 1

Габариты упаковки ДхГхВ, мм: 1120х950х150

Объем м3: 0,16

Вес нетто/брутто, кг: 30,4/32,3

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Основные характеристики

  • Длина900/1200 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес30,4 кг
  • Каркасмассив бука
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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