Характеристики товара
Описание
Круглый стол Луизиана исполнен в классическом стиле. Устойчивая центральная ножка делает силуэт изделия особенно изящным. Столешница выполнена из материала МДФ и покрытая эмалью и матовым лаком. Центральная вставка - бабочка хранится внутри стола.
В разложенном виде, длина стола - 1200 мм.
Кол-во в упаковке: 1
Габариты упаковки ДхГхВ, мм: 1120х950х150
Объем м3: 0,16
Вес нетто/брутто, кг: 30,4/32,3
Основные характеристики
- Длина900/1200 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Вес30,4 кг
- Каркасмассив бука
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия