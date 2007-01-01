Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина600 мм
- Высота760 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Морис 140 Бежевый мрамор, стекло/ черный каркас
Царга стола для столов на металлокаркасе, экран для ног, 844 х 18 х 350
Стол на металлокаркасе, темный шимо, белый, 22 мм, 120*73