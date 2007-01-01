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Настоящее фото товара Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д120, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д120
9 оценок
41 590
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Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д120 - фото 1Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д120 - фото 2Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д120 - фото 3

Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д120

Артикул: CH-073-869
9 оценок
Основные характеристики
  • Высота760 мм
  • Диаметр1200 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Диаметр1200 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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