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Стол обеденный Виноград, серый из искусственного ротанга - фото 1Стол обеденный Виноград, серый из искусственного ротанга - фото 2

Стол обеденный Виноград, серый из искусственного ротанга

Артикул: CH-073-040
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом. Нить плоская. Экоротанг высшего качества. Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Температура эксплуатации от -16 до + 50. Легко моется. Не требует особого ухода. Столешница - HPL композит с антивандальным покрытием, не царапается, не горит, не трескается.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота720 мм
  • Вес14.8 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • ФормаКвадратная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол обеденный Виноград, серый из искусственного ротанга
Стол обеденный Виноград, серый из искусственного ротанга
18 590
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