Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Капучино» отличается хорошей вместительностью, поэтому подходит для комфортного отдыха компании до пяти человек.
Комплект состоит из:
- двух кресел (размер – 1040×865×815 мм).
- журнального столика (размер – 1100×660×340 мм).
- трехместного дивана (размер – 2220×865×815 мм).
Из алюминия сделан устойчивый каркас мебели. Ее поверхность дополнена искусственным ротангом вида "гиацинт", из которого сделано ручное плетение серого цвета.Кресла и диван идут в комплекте с подушками с серо-коричневыми чехлами. Они пошиты из качественного полиэстера с плотностью 230гр/м2. Материал предварительно проходит обработку влагоотталкивающей пропиткой. Столик дополнен практичной столешницей из стекла толщиной 5 мм.
Габариты упаковки (ДШВ)
2220×900×830; 1050×900×830 - 2 кор; 1130×680×350мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес99,5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветсерый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки104.50 кг
- Изделия стопируютсяНет