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Трансформирующаяся лаунж-зона Лунго из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Трансформирующаяся лаунж-зона Лунго из искусственного ротанга, соломенный - фото 2Трансформирующаяся лаунж-зона Лунго из искусственного ротанга, соломенный - фото 3
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Трансформирующаяся лаунж-зона Лунго из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-076-745
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильная трансформирующаяся лаунж-зона «Лунго», состоящая из

- трех угловых модулей - 860×860×650 мм.

- двух прямых модулей - 740×860×650 мм.

- оттоманки - 740×740×380 мм.

- журнального столика - 740×740×300 мм.

Облегченный алюминиевый каркас, вручную оплетенный долговечным искусственным ротангом натурального соломенного оттенка. Журнальный столик с прочной стеклянной столешницей толщиной 5 мм.Благодаря различным конфигурациям модулей диваны легко трансформировать и комбинировать в том расположении, которое нужно для вашего объекта.Вы также можете купить некоторые модули по отдельности, чтобы увеличить или уменьшить количество посадочных мест.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес100 кг
  • Материал каркасаалюминий, ротанг
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки105.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Трансформирующаяся лаунж-зона Лунго из искусственного ротанга, соломенный
Трансформирующаяся лаунж-зона Лунго из искусственного ротанга, соломенный
334 490
В корзине

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