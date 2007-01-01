Характеристики товара
Описание
Стильная трансформирующаяся лаунж-зона «Лунго», состоящая из
- трех угловых модулей - 860×860×650 мм.
- двух прямых модулей - 740×860×650 мм.
- оттоманки - 740×740×380 мм.
- журнального столика - 740×740×300 мм.
Облегченный алюминиевый каркас, вручную оплетенный долговечным искусственным ротангом натурального соломенного оттенка. Журнальный столик с прочной стеклянной столешницей толщиной 5 мм.Благодаря различным конфигурациям модулей диваны легко трансформировать и комбинировать в том расположении, которое нужно для вашего объекта.Вы также можете купить некоторые модули по отдельности, чтобы увеличить или уменьшить количество посадочных мест.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес100 кг
- Материал каркасаалюминий, ротанг
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки105.50 кг
- Изделия стопируютсяНет