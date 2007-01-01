Характеристики товара
Описание
В комплект входит круглый обеденный стол «Эспрессо» (1500×1500×750 мм) с ударопрочной стеклянной столешницей и 6 кресел коллекции «Равенна» 570×680×810 мм.
Вся мебель изготовлена из долговечного и легкого алюминия, обтянутого синтетическим ротангом. На столе для удобства эксплуатации предусмотрена столешница из ударопрочного закаленного стекла 5 мм. Стулья укомплектованы подушками на сидениях.
Габариты упаковки (ДШВ)
1530×60×1530; 740×700×740; 590×700×830 - 6 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес65 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветкоричневый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки72 кг
- Изделия стопируютсяНет